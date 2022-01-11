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Бывший премьер-министр предложил главе правительства отправиться в суд

Бывший премьер-министр предложил главе правительства отправиться в суд

Предложение предстать перед гаитянским судом и прояснить подозрения в сопричастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза озвучил в адрес главы правительства Гаити Ариэля Анри бывший премьер-министр Эванс Пол, 11 января сообщает Prensa Latina.

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