Музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас» приглашает на выставки: «Весна света» и «10 000 лет без Пушкина»

С 19 апреля по 16 июня в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» будет проходит персональная выставка Риммы Исаковой «Весна света», а с 19 апреля по 2 июня выставка одной картины «10 000 лет без Пушкина» художницы Великая Красота, приуроченная к 225-летию А.