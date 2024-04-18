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Музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас» приглашает на выставки: «Весна света» и «10 000 лет без Пушкина»

Музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас» приглашает на выставки: «Весна света» и «10 000 лет без Пушкина»

С 19 апреля по 16 июня в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» будет проходит персональная выставка Риммы Исаковой «Весна света», а с 19 апреля по 2 июня выставка одной картины «10 000 лет без Пушкина» художницы Великая Красота, приуроченная к 225-летию А.

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