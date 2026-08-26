Гороскоп на 27 августа 2026: один разговор многое прояснит

Гороскоп на 27 августа 2026 года обещает день контрастов. В первой половине суток захочется действовать рационально, обсуждать планы и искать нестандартные решения, но позже эмоциональный фон станет заметно мягче.
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