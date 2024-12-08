Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?

Все заявления забыты. Возможно, матч против «Барыса» (1:0) был последним для СКА в «Ледовом». На пресс-конференции Роман Ротенберг позвал всех на «СКА-Арену», где с 12 по 15 декабря состоится Кубок Первого канала.