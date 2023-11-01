В США признали, что продолжение конфликта на Украине означает ее гибель

Продолжение боевых действий может привести к уничтожению Украины, пишет The National Interest. Однако прекращению огня мешают два фактора: отказ Зеленского от переговоров с Россией и нежелание США идти дипломатическим путем, отмечают авторы статьи.
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