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Журнал «Профиль»

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Израиль продолжает обстрелы юга Ливана, заявили в миссии ООН в регионе

Израильская армия за период с 21 по 27 августа 2026 года выпустила по югу Ливана 1030 снарядов (в среднем 147 в день), сообщают Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL).

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