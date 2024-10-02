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Армия США закупает неназванное количество пулемётов M60 для «иностранного союзника»

Армия США закупает неназванное количество пулемётов M60 для «иностранного союзника»

Армия США (Сухопутные войска) закупает пулемёты М60, практически снятые с вооружения и уже не используемые американскими военными из-за недостаточной надёжности.

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