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Альпиниста сняли с крошечного уступа после 15-часовой спасательной операции

Альпиниста сняли с крошечного уступа после 15-часовой спасательной операции

В американских горах Сьерра-Невада завершилась сложная операция по спасению альпиниста, оказавшегося заблокированным на небольшом скальном выступе .

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