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Царьград

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Катар поддерживает воссоединение детей с семьями на Украине и в России

Катар поддерживает воссоединение детей с семьями на Украине и в России

Катар выступает посредником в воссоединении детей с семьями на Украине и в России, заявил детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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