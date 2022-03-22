Пакистанский картофель снова наводнил приморские магазины

В марте в Приморский край привезли около 400 тонн картофеля из Пакистана. В ближайшее время поступит еще девять контейнеров общим весом 264,2 тонны, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Россельхознадзор.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
Свежие комментарии