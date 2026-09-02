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Гаврилов заявил, что зимой дачи становятся уязвимы для злоумышленников

Гаврилов заявил, что зимой дачи становятся уязвимы для злоумышленников

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предупредил граждан о том, что зимой дачи становятся уязвимы для злоумышленников.

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