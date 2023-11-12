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Царьград

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Минтранс готовит документацию по правобережной части южного обхода Новосибирска

Минтранс готовит документацию по правобережной части южного обхода Новосибирска

Из-за лимитов финансирования проект пришлось разделить на две части.Министерство транспорта совместно с министерством строительства Новосибирской области готовят документацию по проектированию первого этапа строительства южного обхода Новосибирска.

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