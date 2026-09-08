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Царьград

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Шварцман присоединился к Peugeot для выступления в WEC 2024

Шварцман присоединился к Peugeot для выступления в WEC 2024

Русский гонщик Роберт Шварцман будет соревноваться за команду Peugeot TotalEnergies в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) 2024 года.

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