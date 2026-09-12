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Царьград

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Reuters: США могут истощить запасы оружия из-за операции в Йемене

Reuters: США могут истощить запасы оружия из-за операции в Йемене

США обсуждают возможность операции против хуситов из "Ансар Аллах", что потребует значительных ресурсов и может истощить запасы оружия.

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