Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Нельзя Западу верить, Запад надо бить. Деды, прадеды это делали не раз. Но были слишком добры.В РФ отреагировал...
  • Светлана Петрова
    Байден находит смысл в обстреле приграничных территорий, хитрый лис чего хочет этим добиться? И почему так подчеркива...В РФ отреагировал...
  • Светлана Петрова
    Не обязательно докладывать Европе о торговле с Россией, если еужны хорошие отношения со всемиКиргизия рассказа...

Письмо западным разведкам

Письмо западным разведкам

Маленькие чмошники (зачёркнуто, но плохо)! Нет, так не вежливо… плюс это хлеб Дмитрия Анатольевича…Дорогие коллеги из американской, британской и французской разведки!Сегодня я с удивлением узнал, что у Франции, оказывается, есть разведка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх