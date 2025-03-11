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Живая Кубань

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90 коммунальных разрытий остались в Краснодаре ещё с прошлого года

90 коммунальных разрытий остались в Краснодаре ещё с прошлого года

90 коммунальных разрытий остались в Краснодаре ещё с прошлого годаМэр Краснодара Евгений Наумов поручил ресурсоснабжающим организациям восстановить городские территории после 90 коммунальных разрытий, которые были произведены в 2024 году.

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