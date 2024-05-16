Вучич прокомментировал резолюцию ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова

Александр Вучич, президент Сербии, выступил в эфире радио и телевидения страны и прокомментировал ожидаемую резолюцию о «геноциде в Сребренице», которая будет рассматриваться 23 мая на Генеральной Ассамблее ООН.
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