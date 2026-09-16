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Новости Брянска

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Первый случай гриппа А выявили в Новозыбкове у 4-летнего ребенка

Первый случай гриппа А выявили в Новозыбкове у 4-летнего ребенка

Экстренное извещение о заболевании поступило в территориальный отдел Роспотребнадзора.Первый случай гриппа А в Новозыбкове зарегистрировали у четырехлетнего ребенка.

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