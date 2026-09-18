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FiNE NEWS

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Николай Ефремов в полном порядке: пресс-секретарь театра развеяла все страшилки о его здоровье

Когда в сети начинают разлетаться пугающие заголовки про тяжелейшее состояние Николая Ефремова, хочется сразу включить режим «стоп, давайте по-честному».

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