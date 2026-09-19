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Регионы России

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Сергей Рябков опроверг информацию о переговорах США и России по деловым сделкам до окончания украинского конфликта

Сергей Рябков опроверг информацию о переговорах США и России по деловым сделкам до окончания украинского конфликта

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ему неизвестно о сигналах со стороны США относительно возможности заключения сделок с Россией до завершения украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

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