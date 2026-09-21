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Газета.ру

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SHOT: пассажирский Superjet не смог вылететь из Москвы из-за подозрения на пожар

SHOT: пассажирский Superjet не смог вылететь из Москвы из-за подозрения на пожар

Пассажирский самолет Superjet, который должен был отправиться из Москвы в Салехард, резко прервал взлет в связи с подозрением на возгорание на борту.

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