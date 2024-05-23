МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Коржов
    давно пора закрутить болты для бывших ,,братских-не"...Казахстан остаетс...
  • Nikita Kopitov
    Если вспомнить некоторых секретарей совбеза,то один из них в Лондоне "самоубился",еще один в Красноярск был сослан и ...Путин, Шойгу и то...
  • Евгений Решетников
    Во первых, всего 14-15% разведанных запасов урана в казахстане... Если мы откажемся его покупать, то им некуда будет ...Казахстан остаетс...

Время вспомнить об Олимпиаде: "Искандер" и "Торнадо" накрыли 50 французов и нацистов в Лозовой под Харьковом

Время вспомнить об Олимпиаде: "Искандер" и "Торнадо" накрыли 50 французов и нацистов в Лозовой под Харьковом

Фото: defense.gouv.frВчера 43K прочитали И это не последний подарок, который наши доблестные ВКС "преподнесут" Франции перед Олимпийскими играми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                              Радует в этом сюжете то, что иностранные наёмники являются нашей приоритетной целью!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх