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Германия продолжает разработку системы ПВО LVS NNbS

Германия продолжает разработку системы ПВО LVS NNbS

Несколько лет назад вооруженные силы ФРГ запустили программу LVS NNbS, целью которой является перевооружение подразделений противовоздушной обороны.

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