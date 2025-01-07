Доказательства реального существования Адама и Евы практически найдены

Адам и Ева, которые положили начало роду человеческому, реально существовали. Настоящее доказательства этого недавно выявили ученые после изучения записей в Библии, передает РИА Информинг со ссылкой на профессора Эрика Клайна.
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