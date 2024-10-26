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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Очень неприятно, что я ошибся. Потерял около секунды. Это боль»

Пилот «Макларена» высказался о 17-м месте в квалификации к Гран-при Мехико, вспомнив о прошлогоднем опыте своего напарника Ландо Норриса.

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