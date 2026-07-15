Кулинарное шоу Меган Маркл номинировали на премию "Эмми". Об этом сообщается на сайте премии. Шоу Меган Маркл претендует на победу в категории "Выдающаяся программа о стиле жизни", которая вручается за достижения на телевидении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии