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Петербургский дневник

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Минтранс России рассматривает введение «периода охлаждения» для возврата билетов

Минтранс России рассматривает введение «периода охлаждения» для возврата билетов

Предлагается, чтобы пассажиры могли бесплатно исправлять ошибки в данных Российские перевозчики могут ввести «период охлаждения», который позволит пассажирам бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки, сообщает «Коммерсантъ».

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