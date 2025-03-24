Минтранс России рассматривает введение «периода охлаждения» для возврата билетов

Предлагается, чтобы пассажиры могли бесплатно исправлять ошибки в данных Российские перевозчики могут ввести «период охлаждения», который позволит пассажирам бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки, сообщает «Коммерсантъ».
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