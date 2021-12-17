Закон и Порядок

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Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Вчера законопроект был принят Госдумой в первом чтении Фото: Global Look Press Владимир Путин поручил доработать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса общественных местах, который накануне был принят Госдумой в первом чтении.

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