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"Второй перевал Дятлова": гибель туристов на Чивруае окутана тайнами

"Второй перевал Дятлова": гибель туристов на Чивруае окутана тайнами

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ "Это вход в Шамбалу, мы, в свою очередь, доказали существование в тундре Гипербореи, которая отнюдь не плод сказок", – так в 1922 году резюмировал свою поездку в Ловозерские тундры на Кольском полуострове корреспондент ученой конференции Петроградского института по изучению мозга и психической деятельности Александр Барченко.

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