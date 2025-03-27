"Второй перевал Дятлова": гибель туристов на Чивруае окутана тайнами

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ "Это вход в Шамбалу, мы, в свою очередь, доказали существование в тундре Гипербореи, которая отнюдь не плод сказок", – так в 1922 году резюмировал свою поездку в Ловозерские тундры на Кольском полуострове корреспондент ученой конференции Петроградского института по изучению мозга и психической деятельности Александр Барченко.