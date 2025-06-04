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Никита Михалков рассказал о личной встрече с Путиным. После неё всё изменилось

Никита Михалков рассказал о личной встрече с Путиным. После неё всё изменилось

В новом выпуске "Бесогона" популярный русский режиссёр Никита Михалков в рубрике "вопрос-ответ" неожиданно рассказал о личной встрече с Владимиром Путиным и словах, которые изменили всё.

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