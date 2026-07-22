Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Менеджмент "Яндекса" сменился, и юрисдикция стала нашей, однако на деле ничего не изменилось. Компания блокирует информацию добровольческих отрядах и подчеркнуто игнорирует нужды фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
андрей картаев
не толбко
Ответить
1 м.