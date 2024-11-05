Санкции Запада останутся с Россией навсегда

с санкциями Россия проснулась и и наконец то поняла что с таким западом нам не по пути! страна начала развивать сельское хозяйство промышленность самостоятельно от запада и стала заключать торговые и другие договора с востоком и югом!

СК

Сергей Ковалев

вопрос шире - не санкции по отношению к России, а раздел мiра с занавесом умеренно проницаемым. приход несистемного Трампа говорит о "собирании камней", о подготовке кукловодов к шагу назад с перспективой обрезанной экспансии. иными словами вертикаль остается, но не для всего мiра, кто-то уходит под альтернативный зонтик. тема не в ночь с четверга на пятницу, но тренд именно такой. как долго? - а хз! ибо вопрос единства и борьбы противоположностей неизбывен по определению. кто и на каком историческим отрезке сил больше наберет?..