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Санкции Запада останутся с Россией навсегда

Санкции Запада останутся с Россией навсегда

Прекращение украинского конфликта не приведет к отмене антироссийских санкций Запада. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
с санкциями Россия  проснулась и  и наконец то поняла  что с таким западом  нам не по пути! страна начала  развивать  сельское  хозяйство промышленность  самостоятельно от запада   и стала заключать  торговые и другие договора с востоком и югом!
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1 д.
vagas Karlito
Надеюсь, что после того, как мы развяжем себе руки на  усраине.- начнем сами  отвечать экономическим санкциями  всей шобле европейской вместе с заокеанскими коблами!
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
вопрос шире - не санкции по отношению к России, а раздел мiра с занавесом умеренно проницаемым. приход несистемного Трампа говорит о &quot;собирании камней&quot;, о подготовке кукловодов к шагу назад с перспективой обрезанной экспансии. иными словами вертикаль остается, но не для всего мiра, кто-то уходит под альтернативный зонтик. тема не в ночь с четверга на пятницу, но тренд именно такой. как долго? - а хз! ибо вопрос единства и борьбы противоположностей неизбывен по определению. кто и на каком историческим отрезке сил больше наберет?..
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6 час.

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