И вновь о том, как сегодня спрессованы события. Мы едва успеваем следить за очередным африканским турне главы российского МИД Сергея Лаврова, впервые посетившего два бывшие французские колонии Буркина-Фасо и Чад, при этом в первой его наградили орденом Жеребца, а во второй встречали в аэропорту криками "Россия! Ура! Рады вам!" по русски, но уже успешно стартовал новый международный экономический форум в Санкт-Петербурге, а президент Владимир Путин дал интервью главам зарубежных информационных агентств.
Неробкие грузины возвращают суверенитет. После закона об иноагентах, в Тбилиси намерены отмечать День святости семьи. США грозят санциями
Комментарии
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Валера Морозов
Вызывает уважение!
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45 мин.
АР
Алескендер Рамазанов
Настоящий грузин - мужчина и точка! А грузинские женщины - пример христианской женщины. Что было выше семьи в Грузии? Кто и зачем посмел посягать на эту изначальную ценность народа Грузии. Споры о земле, границах и прочем - прах перед ценностью семьи - союза мужчины и женщины. Грузия,дай отпор извращенцам. Ты всегда была оплотом заповедей Бога нашего!
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38 мин.
EK
Evgeniya Kotlyarova
Правда неожиданно от пропавших грузин! Неужели остались грузины с мозгами, не заражёнными амеровской "демократией"??? Это радует, но так осторожно, и надолго ли! И про семью ну классно же красиво придумано название, аж позавидовала: День святости семьи - сильно, красиво!!! Молодцы грузины! Может не всё потеряно???!!!!
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6 мин.
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