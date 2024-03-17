17 марта Специалисты МБУ «Новоаннинского КДК» приглашают юных новоаннинцев и их родителей в городской парк на летнюю танцплощадку.
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17 марта Специалисты МБУ «Новоаннинского КДК» приглашают юных новоаннинцев и их родителей в городской парк на летнюю танцплощадку.