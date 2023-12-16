Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена

Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии в США Экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Соединенных Штатах находится в опасности.
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