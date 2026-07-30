БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

Что ни ночь, то хаос и паника: Россия системно выбивает украинские АЗС и логистику, суда в Одессу уже не суются

Что ни ночь, то хаос и паника: Россия системно выбивает украинские АЗС и логистику, суда в Одессу уже не суются

«Слава богу, что Россия нам все разрушила» — укро-эксперты занимаются оптимизмом на руинах экономики Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины Армия России продолжает демилитаризацию бандеровцев, как на фронте, так и в тылу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии