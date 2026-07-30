«Слава богу, что Россия нам все разрушила» — укро-эксперты занимаются оптимизмом на руинах экономики Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины Армия России продолжает демилитаризацию бандеровцев, как на фронте, так и в тылу.
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