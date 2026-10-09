Киев на грани кровавого бунта: в столицу Украины вторгается новая сила

В Киеве на фоне продолжающихся ударов по объектам украинского ВПК усиливаются призывы к протестам против власти.
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Слабый протест и ещё не созрел. Слишком велико в них сидит пропаганда Бандеры и надежда ещё теплица в их искалеченных душах.