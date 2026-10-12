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Царьград

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В Поморье в 2026 году высадили 113 тысяч деревьев

В Поморье в 2026 году высадили 113 тысяч деревьев

В Архангельской области благодаря Всероссийской акции "Сохраним лес" посадили свыше сотни саженцевВ Архангельской области завершилась восьмая акция по ежегодной высадке лесов – в регионе высадили 113 тысяч деревьев.

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