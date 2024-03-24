Педагог по танцам рассказала о спасении своих воспитанников из «Крокуса»

Педагог Елена Губская, которая приехала на чемпионат России по танцевальному спорту в «Крокус Сити Холл» со своими девятилетними воспитанниками Ренатом и Евой, рассказала 24 марта «Известиям», как после нападения террористов выводила детей из здания.