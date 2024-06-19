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Лук считается простой культурой

Лук считается простой культурой

﻿Лук считается простой культурой е репки буквально с первой посадки.Каждый может вырастить лук, но иногда он никак не хочет расти Как улюбой огородной культуры, у лука есть своя четко прописанная агротехника усилия садовода уверены, что не сделано никаких ошибок.

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