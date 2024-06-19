Лук считается простой культурой е репки буквально с первой посадки.Каждый может вырастить лук, но иногда он никак не хочет расти Как улюбой огородной культуры, у лука есть своя четко прописанная агротехника усилия садовода уверены, что не сделано никаких ошибок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии