﻿Лук считается простой культурой е репки буквально с первой посадки.Каждый может вырастить лук, но иногда он никак не хочет расти Как улюбой огородной культуры, у лука есть своя четко прописанная агротехника усилия садовода уверены, что не сделано никаких ошибок.