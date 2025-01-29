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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у ПСВ, «Барселона» против «Аталанты», «Ман Сити» примет «Брюгге», «Интер» сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Брестом»

Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у ПСВ, «Барселона» против «Аталанты», «Ман Сити» примет «Брюгге», «Интер» сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Брестом»

Согласно регламенту турнира, все матчи заключительного тура общего этапа будут начинаться в одно и то же время.

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