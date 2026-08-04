Вилли Токарев по завещанию оставил наследство только жене и детям от третьего брака

Наследство по завещанию 4 августа исполнилось семь лет со дня смерти Вилли Токарева. По завещанию артист оставил все свое имущество и авторские права третьей жене Юлии Бединской-Токаревой и их общим дочерям Эвелине и Милене.
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