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Nvidia разрабатывает технологию искусственного интеллекта для улучшения качества игр в реальном времени

Nvidia разрабатывает технологию искусственного интеллекта для улучшения качества игр в реальном времени

Новый уровень искусственного интеллекта может навсегда изменить игровую индустрию. Nvidia работает над революционной технологией, которая позволяет сжимать текстуры в 16 раз, сохраняя при этом требования к видеопамяти.

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