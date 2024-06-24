Nvidia разрабатывает технологию искусственного интеллекта для улучшения качества игр в реальном времени

Новый уровень искусственного интеллекта может навсегда изменить игровую индустрию. Nvidia работает над революционной технологией, которая позволяет сжимать текстуры в 16 раз, сохраняя при этом требования к видеопамяти.
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