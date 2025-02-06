Жителям ХМАО повысили пенсии

В ХМАО неработающим пенсионерам повысили страховые выплаты по старости на 2,2 тысячи рублей. Об этом в прямом эфире РИЦ «Югра» сообщила заместитель управляющего отделения социального фонда по ХМАО Ольга Галюк.
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