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Умер Юрий Шатунов, это вторая смерть молодого артиста за последние два дня

Умер Юрий Шатунов, это вторая смерть молодого артиста за последние два дня

Вчера не стало Пьера Нарцисса, сегодня умер Юрий Шатунов. Пьеру было 45 лет, Юрию — 48 лет. Буквально неделю назад Юрий Шатунов выиграл суд, в котором бывший продюсер Сергей Разин хотел отсудить у него права на все песни группы “Ласковый май”.

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