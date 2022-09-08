Умер Юрий Шатунов, это вторая смерть молодого артиста за последние два дня

Вчера не стало Пьера Нарцисса, сегодня умер Юрий Шатунов. Пьеру было 45 лет, Юрию — 48 лет. Буквально неделю назад Юрий Шатунов выиграл суд, в котором бывший продюсер Сергей Разин хотел отсудить у него права на все песни группы “Ласковый май”.