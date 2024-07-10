Байден: «Украина может остановить Путина и остановит его»

Джо Байден пообещал, что США и другие союзники по НАТО передадут Украине «историческое» пожертвование в виде оборудования противовоздушной обороны, включая как минимум четыре мощные системы Patriot, которые Киев отчаянно ищет.
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