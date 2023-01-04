Арбитр Жилинский выиграл розыгрыш Сибсканы на футболку

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана подвел итоги розыгрыша футболки сборной Германии с турнира «Амкала» по мини-футболу, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо было написать в комментариях под постом свой минус.
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