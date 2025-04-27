Верхнеуслонский район Татарстана отправил сотую автоколонну помощи на СВО

Автор: Дмитрий КиселевИз Курановского сельского поселения Верхнеуслонского района Татарстана в зону специальной военной операции отправилась 100 автоколонна, сформированная фондом «Фронтовые перевозчики» и волонтерами муниципалитета с шефской помощью и подарками бойцам к 9 Мая.
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