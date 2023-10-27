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  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    интересно, кого или чего трепать.Спустя неделю раз...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    для начала, глянь на А-50 на фото, а потом прикинь, это какой же беспилотник по размерам нужно спроектировать.....,у-...Спустя неделю раз...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    если в рифму, то в пиз...е...😀Спустя неделю раз...

Украинцы покидают Авдеевку. Что дальше?

Украинцы покидают Авдеевку. Что дальше?

На фронтах СВО основные события разворачиваются на Авдеевском направлении, где русская армия активно сжимает кольцо вокруг группировки войск противника.

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