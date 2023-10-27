Украинцы покидают Авдеевку. Что дальше?

На фронтах СВО основные события разворачиваются на Авдеевском направлении, где русская армия активно сжимает кольцо вокруг группировки войск противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Спустя неделю разогрева Россия раскрыла тайну о "летающем грибе": Авиация неприятеля накрыта, поставки F-16 отменяются
- Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина
- Главная гордость ЦАХАЛ вспыхнула как спичка. Русская инструкция по сожжению "Меркавы" сработала на 100%
Свежие комментарии