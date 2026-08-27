Происшествия
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Происшествия

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МВД России проведен Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников подразделений информационных технологий, связи и защиты информации территориальных органов МВД России

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации впервые проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений информационных технологий, связи и защиты информации территориальных органов МВД России по направлению деятельности «Применение и эксплуатация беспилотных воздушных судов» на звание «Лучший по профессии».

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